L’analyste Ming-Chi Kuo, l’une des sources les plus fiables du monde Apple, estime qu’en 2020, il y aura les trois nouveaux iPhone 5G. Auparavant, Kuo lui-même n’avait parlé que de deux appareils avec ce type de connexion.

Kuo souligne par rapport à il y a quelques mois que la situation de la 5G a changé. Plusieurs fabricants d’Android proposeront leurs smartphones 5G dès 2019, donc dans un an, un appareil 4G sera considéré comme déjà dépassé. Apple ne peut pas prendre ce risque et aurait donc changé ses plans initiaux. Cupertino aurait décidé de proposer la 5G sur les trois nouveaux iPhone de 2020.

Kuo ne sait pas encore si Apple lancera un téléphone 5G sans technologies mmWave pour certains marchés spécifiques, tels que la Chine, où seuls les réseaux inférieurs à 6 GHz sont pris en charge. Actuellement, la société se concentre sur la création d’un appareil universel, capable de fonctionner sur la plupart des réseaux 5G du monde. Par conséquent, on ne sait pas si l’entreprise sera également en mesure de développer un modèle spécifique pour les réseaux de moins de 6 GHz d’ici 2020.

Kuo confirme ensuite que les trois iPhone 5G de 2020 disposeront d’un écran OLED de 6,7, 6,1 et 5,4 pouces. Il y aura aussi une encoche plus petite, grâce à l’inclusion d’une caméra TrueDepth plus petite que la caméra actuelle.