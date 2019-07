Le procureur général des États-Unis, William Barr, a rencontré plusieurs procureurs afin de discuter de l’impact d’Apple et d’autres grandes entreprises technologiques sur la concurrence et du risque de comportement antitrust.

Les divers procureurs ont discuté des grandes entreprises de technologie aux États-Unis qui “étouffent la concurrence sur Internet”. Pour cette raison, les procureurs d’au moins huit États américains envisagent une série d’actions en justice contre ces sociétés, notamment Apple.

La liste complète des États qui entameront des enquêtes officielles n’a pas été rendue publique, mais il y a certainement la Floride, le Mississippi, la Louisiane et New York. En plus d’Apple, les Google/Alphabets, Amazon et Facebook sont également visés.

Cette réunion entre les différents procureurs intervient quelques jours après le début des enquêtes antitrust du ministère de la Justice des États-Unis, qui souhaite clarifier la position de ces sociétés dans des secteurs tels que la recherche sur le Web, les médias sociaux et la vente en ligne.

Une enquête antitrust initiale avait également été ouverte par la FTC en février.

Aux États-Unis, une petite guerre semble avoir éclaté contre les entreprises technologiques qui monopolisent de plus en plus le marché. Toutefois, les enquêtes et les poursuites connexes pourraient durer des années.