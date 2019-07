Nous savons maintenant que l’Apple Card sera lancée dans la première quinzaine d’août aux États-Unis.

Apple et son partenaire Goldman Sachs lanceront la nouvelle carte Apple aux États-Unis d’ici la première quinzaine d’août. Cela signifie que le lancement aura lieu dans les deux ou trois prochaines semaines. C’est dans les délais prévus par Apple, qui parlait d’un lancement dans le courant de l’été.

Notez que le support est déjà présent dans iOS 12.4, disponible en version finale depuis peu. Les utilisateurs peuvent demander une Apple Card directement à partir de l’application Wallet. Pas de nouvelles sur l’arrivée de la carte de crédit Apple en Europe.

L’Apple Card offrira divers services, tels que la possibilité de recevoir une remise en argent, de payer des factures, de visualiser l’état d’une commande et de recevoir un support technique par SMS. Les utilisateurs peuvent également programmer des paiements, accéder à la limite de crédit et gérer des comptes bancaires liés. Bien entendu, il sera également possible de définir la carte Apple comme mode de paiement par défaut pour les achats Apple.