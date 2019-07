Apple est la première entreprise de technologie, devant Amazon et Target, à tirer davantage parti de l’énergie solaire.

La SEIA (Association des industries de l’énergie solaire) a surveillé l’utilisation de cette énergie au cours des sept dernières années et a déclaré qu’une société de technologie n’avait jamais obtenu un tel résultat auparavant.

Comptant sa capacité sur site et hors site, Apple se classe au premier rang avec 393 mégawatts (MW) d’énergie solaire installée. C’est la première année où une entreprise de technologie atteint le sommet du classement.

Les installations sur site sont celles comme à l’Apple Park doté de panneaux solaires sur le bâtiment lui-même. Quant aux installations hors site, il s’agit d’installations de captage solaire distinctes. La SEIA fait notamment référence à celles d’Apple installées en Illinois et en Virginie.

L’an dernier, c’est Amazon qui occupait la première position, aujourd’hui relégué à le seconde place. Amazon a une capacité totale de production d’énergie solaire de 329,8 MW. En troisième position, on retrouve Target avec 242,4 MW.

« Les grandes entreprises investissent de plus en plus dans l’énergie solaire. Les investissements dans le secteur au niveau des entreprises deviendront encore plus importants, car elles utilisent l’énergie solaire pour lutter contre le changement climatique, créer des emplois et stimuler les économies locales. Lorsque les marques mondiales deviennent “solaires”, le reste du monde en prend note. »

Apple a annoncé en 2018 que l’ensemble de ses activités mondiales reposait sur des sources d’énergie 100% renouvelables. En particulier, la société a obtenu la première position pour l’exploitation de cette énergie grâce à ce que SEIA définit comme “un projet hors site de 130 MW activé en Californie”. Elle fait référence à l’installation de South Monterey par Apple a acheté 130 MW pour alimenter l’Apple Park.

Apple n’a pas encore commenté le rapport, mais SEIA décernera un prix à la société lors de la Solar Goes Corporate le 7 novembre 2019.