AMS, le fournisseur des capteurs Face ID pour Apple, a enregistré une forte hausse de ses ventes au deuxième trimestre de 2019, avec des prévisions optimistes pour les mois à venir.

Les actions d’AMS ont augmenté jusqu’à 9% après que la société prévoit une augmentation de son chiffre d’affaires au troisième trimestre de l’année. Il pourrait atteindre environ 600 millions de dollars par rapport aux 415 millions du deuxième trimestre.

Cette augmentation des bénéfices serait liée à un plus grand nombre de commandes “du secteur des smartphones”, ce qui inclut à la fois les fabricants Apple et certains fabricants d’Android. Plus précisément, 45% des ventes d’AMS proviennent d’Apple, c’est pourquoi ces résultats sont un signe positif pour la firme de Cupertino.

Concrètement, au troisième trimestre, l’AMS devrait augmenter la production de capteurs 3D précisément pour répondre à la demande accrue d’Apple dans la perspective du lancement des prochains iPhone, qui devraient apparemment être meilleur qu’en 2018.

Apple dévoilera ses nouveaux iPhone 2019 lors d’une keynote attendue aux alentours du 20 septembre. Leur lancement officiel devrait ensuite avoir lieu dans les 10 jours qui suivent. Dans la foulée, de nouveaux MacBook et iPad pourraient bien être présentés en marge de la conférence. Nous verrons si les rumeurs étaient dans le vrai…