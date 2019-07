Selon les analystes de Macquarie, la possible baisse de revenus de l’App Store et des achats intégrés ne pourra pas être compensé par les ventes d’iPhone. Même les abonnements à de nouveaux services Apple ne suffiront pas.

L’économie de l’App Store est une préoccupation constante des analystes de Macquarie. Les revenus provenant des commissions de 30% sur les achats d’applications et le contenu payant associé devraient diminuer. La principale raison de ces préoccupations tient au fait qu’Apple est sur le point de faire face à différentes causes, aux États-Unis et en Europe. Elles visent précisément le système App Store considéré comme un monopole.

Plusieurs applications telles que Spotify ont également abandonné le système d’achat intégré sur iOS précisément pour éviter la commission Apple. Et il n’est pas dit que d’autres ne suivront pas le même chemin très prochainement.

En bref, les analystes estiment que les revenus générés par l’App Store pourraient diminuer à l’avenir. Cela entraînerait de graves problèmes pour les coffres d’Apple. En fait, Macquarie estime que toute baisse de revenus de l’App Store ne peut être compensée ni par les ventes d’iPhone, ni par les nouveaux services qu’Apple est sur le point de lancer.

Les analystes pensent qu’Apple devrait proposer des formules d’abonnement comprenant davantage de services. En revanche, cette idée ne semble pas toucher les dirigeants de l’entreprise. Bien entendu, pour Macuarie, Apple doit se mettre à couvert dès que possible. Elle ne peut pas se permettre une crise des revenus “logiciels” après le “matériel” en raison de la baisse des ventes d’iPhone.