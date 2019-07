Le ministère de la Justice des États-Unis a lancé une grande enquête antitrust contre des entreprises de technologie qui “étouffent illégalement la concurrence”. Apple, Facebook, Amazon et Google sont les premiers visés.

Au cours des derniers mois, le ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce des États-Unis ont signé une série d’accords en vue de lancer des contrôles sur diverses sociétés de technologie et leurs activités. Par exemple, le ministère de la Justice a été autorisé à enquêter sur les “tactiques de monopolisation illégales” alléguées par Apple.

En collaboration avec la FTC, le ministère de la Justice tentera de déterminer si Apple et les autres sociétés impliquées ont enfreint les règles antitrust américaines. À l’heure actuelle, il n’y a toujours pas d’objectif final à atteindre, car les enquêtes ne visent qu’à “comprendre s’il existe des problèmes antitrust qui doivent être résolus par d’autres méthodes”. Cela signifie que cette première enquête pourrait ensuite mener à des enquêtes plus ciblées sur des entreprises individuelles et des activités spécifiques. Pour l’heure, on ne sait pas si la collecte d’informations se fera par le partage volontaire de matériel par les entreprises ou si le département les y obligera.

Cependant, cette nouvelle enquête est un signal fort envoyé par le procureur général William Barr aux entreprises américaines du secteur de la technologie, qui est depuis longtemps sous pression sur plusieurs fronts toujours liés aux règles de monopole et antitrust.