La Tennessee State University collabore avec Apple pour encourager les étudiants à développer des applications. L’université a tenu sa première inauguration, HBCU C2 Presidential Academy, vendredi dernier, invitant des étudiants de tout le pays à apprendre le langage de programmation d’Apple.

Comme le dit The Tennessean, les participants apprennent le langage de programmation Swift d’Apple. Apple a également fourni du matériel, des bourses d’études et des services de développement professionnel à l’appui de cette initiative.

Les étudiants étaient libres de se concentrer sur le développement de tout type d’application susceptible d’améliorer la communauté. Par exemple, certains étudiants ont travaillé sur une application facilitant la recherche de places de stationnement à la Tennessee State University.

Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales chez Apple, a commenté ce partenariat :

« Tous les étudiants devraient avoir l’occasion d’apprendre la programmation. Nous sommes fiers de faire partie d’un réseau communautaire durable qui améliore l’accès à l’enseignement et à l’apprentissage. »

Apple s’est associée à des écoles du monde entier pour étendre son initiative Everyone Can Code, lancée pour la première fois en 2017 et qu’Apple a rapidement déployé à davantage d’étudiants dans le monde.