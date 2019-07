Le groupe K-Pop BTS a sorti hier son documentaire “Love Yourself” exclusivement sur Apple TV et Amazon Prime Video. Il s’agit d’un documentaire consacré aux concerts que le groupe a tenus à New York et dans diverses scènes européennes. Le contenu des coulisses et les vidéos inédites du groupe ne manquent pas avant et après les concerts.

Le docu-film dure 95 minutes et n’était jusqu’à présent disponible qu’en DVD. Sur Apple TV, il est possible d’acheter ou de louer le film, même si le contenu du bonus ne sera disponible que pour les acheteurs.

BTS (en coréen Bangtan Sonyeondan) est un groupe musical sud-coréen formé à Séoul en 2013. Composé de RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V et Jeon Jung-kook, le groupe a débuté le 13 juin 2013 avec la chanson No More Dream du premier single 2 Cool 4 Skool, qui leur a valu de nombreuses récompenses en tant que meilleurs nouveaux venus. Love Yourself : Tear est le premier disque à avoir reçu la certification Million du Gaon Chart et à donner une reconnaissance internationale au groupe. Pour les fans du monde entier, le groupe a décidé de changer son acronyme en Beyond the Scene.

Les garçons sont devenus très populaires pour leurs chorégraphies, leur apparence particulière et une musique qui traite de sujets moins conventionnels que d’habitude, par rapport à d’autres boys band. Il suffit de dire que leurs passages parlent non seulement de premier amour, mais aussi de santé mentale, de crises sociales et d’individualisme.

En 2018, ils figuraient parmi les artistes ayant vendu le plus grand nombre de disques à ce jour, à tel point qu’ils sont entrés dans le classement Top 100 2019 du Time des personnes les plus influentes au monde.