La nouveauté la plus importante d’iOS 12.4 est la possibilité de migrer les données d’un ancien iPhone vers un nouvel iPhone lors de la configuration de l’appareil.

Ce nouvel outil facilite grandement la configuration d’un nouvel iPhone. Il est désormais possible de migrer les données localement à partir d’un ancien iPhone. Avant iOS 12.4, il était possible de ne transférer que les paramètres. Maintenant, nous pouvons migrer toutes les données comme s’il s’agissait d’une sauvegarde réelle.

Lors de la configuration d’un nouvel iPhone (ou après sa restauration), un nouvel écran apparaît lorsque vous choisissez de configurer le téléphone avec un autre iPhone. Avec iOS 12.4, en rapprochant les deux iPhone, vous pouvez choisir de transférer toutes vos données sans avoir à utiliser les sauvegardes iCloud ou iTunes. Par défaut, la connexion Wi-Fi locale est utilisée, mais les données peuvent également être transférées via un câble à l’aide de l’adaptateur pour appareil photo Apple Lightning-USB 3 et d’un câble Lightning. Pour cette deuxième option, vous devez connecter les deux périphériques avant de procéder à la configuration initiale. Insérez l’adaptateur Lightning vers USB 3 dans le nouvel iPhone et utilisez un câble Lightning vers USB pour connecter les deux périphériques. L’extrémité du câble USB doit être insérée dans l’adaptateur pour appareil photo, tandis que le connecteur Lightning doit être inséré dans la “source” de l’iPhone.

Pour utiliser cette nouvelle fonction de transfert de données, les deux iPhone doivent exécuter iOS 12.4 ou une version ultérieure.

Apple vous guidera pas à pas une fois que vous aurez choisi les paramètres de configuration du précédent iPhone. Il vous suffira de suivre les différents points et de saisir le mot de passe de l’ancien iPhone à la demande. Une fois les deux iPhone côte à côte, vous pouvez choisir de transférer les données localement entre les deux appareils ou de tout récupérer via iCloud.

Avec ce mode de transfert direct, vous pouvez complètement ignorer les sauvegardes iCloud ou iTunes. En effet, le nouvel iPhone récupérera tous les paramètres et données de l’ancien appareil. Cela concerne les photos, les contenus multimédia, les données d’application, les paramètres, etc. C’est une copie conforme entre les deux iPhone. Évidemment, pour les applications, vous devrez toujours attendre le téléchargement des serveurs Apple, comme cela se produit avec les sauvegardes normales restaurées.

Les temps de transfert varient en fonction du type de connexion (sans fil ou câble) et de la quantité de données à transférer. Dans tous les cas, sur iOS, vous verrez une estimation approximative du temps requis pour le transfert local et le transfert de données via iCloud. Lorsque le transfert est en cours, le nouvel iPhone et l’ancien sont inutilisables.

Cette nouvelle configuration est très utile pour les utilisateurs qui disposent de peu d’espace sur iCloud ou de connexions très lentes. En outre, le nouveau transfert de données sera également utile pour les employés de l’Apple Store, qui peuvent désormais facilement migrer les données client d’un ancien iPhone vers le modèle récemment acheté.