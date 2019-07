Apple a déposé un nouveau brevet pour un casque AR / VR, capable de fournir des vues 3D virtuelles de l’environnement enrichies de contenu virtuel.

Le brevet explique comment un casque de réalité augmentée pourrait capturer les images du monde réel à l’aide d’une série de caméras orientées vers l’extérieur. Elles pourraient ensuite être affichées en 3D à l’écran. À ce stade, l’utilisateur peut directement interagir avec cet environnement virtuel.

Le brevet décrit également comment l’écran monté à l’intérieur du casque AR pourrait inclure des capteurs qui lisent les entrées de l’utilisateur. Cela concerne les expressions, les mouvements oculaires et les mouvements de la tête. L’utilisateur pourrait ainsi interagir de manière naturelle et complète avec l’environnement 3D et les fonctions du casque AR.

C’est l’un des projets sur lesquels Apple travaille depuis un certain temps, bien que certaines sources aient récemment affirmé que cet appareil avait été définitivement mis de côté par la société.

Peut-être qu’Apple n’en a pas complètement terminé avec ce projet…