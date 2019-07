Pampers présente Lumi, des couches intelligentes équipées de capteurs spéciaux qui alertent les parents quand il est temps de changer le bébé.

De plus, la couche intelligente de Pampers permet également de surveiller sa santé : comment il dort, comment il grandit et s’il mange correctement.

Le capteur Lumi doit être fixé à la couche et associé à l’iPhone via une application spéciale. Le système utilise le Wi-Fi et comprend également une caméra de nuit permettant de surveiller la température et l’humidité de la pièce.

À partir de l’application, les parents peuvent consulter toutes les données quotidiennes et hebdomadaires, affichées à l’aide de graphiques spéciaux. Ils reçoivent aussi des notifications lorsqu’il est nécessaire de changer la couche. Toutes les informations peuvent facilement être partagées avec le pédiatre. Le capteur doit être remplacé tous les trois mois et sera disponible d’ici la fin de l’année.

Cette couche intelligente de Pampers n’est pas la première expérience de ce type. En 2018, Huggies a commencé à vendre un capteur similaire en Corée du Sud et au Japon.