Après l’annonce de départ de Jony Ive, qui quittera Apple pour créer sa propre société de design, un petit remaniement interne a commencé à Cupertino, dans lequel Jeff Williams était un grand protagoniste.

Au cours des dernières semaines, nous avons déjà parlé de l’importance de Jeff Williams parmi les cadres actuels d’Apple. Aujourd’hui, Bloomberg vient confirmer la nouvelle.

Jeff Williams est maintenant chef des opérations et passera beaucoup plus de temps avec l’équipe de conception sur tous les produits Apple. En bref, à ce jour, il s’agit de la deuxième personne la plus importante chez Apple après Tim Cook et du premier successeur désigné comme futur chef de la direction, selon Mark Gurman.

Au fil des ans, Williams s’est toujours distingué comme un leader calme, discipliné et exigeant, beaucoup plus proche de Tim Cook que de Steve Jobs : « Si vous pensez que Tim Cook fait du bon travail, alors Williams sera le meilleur choix pour le L’avenir d’Apple. »

Cependant, il y a quelques différences soulignées par Bloomberg. Par exemple, Williams est beaucoup plus présent que Tim Cook en ce qui concerne le développement de produits, comme en témoigne son excellent travail en tant que chef d’équipe qui a créé la première Apple Watch. De plus, Williams participe maintenant à davantage de réunions hebdomadaires sur le développement des différents produits, beaucoup plus que Tim Cook :

« Après l’adieu d’Ive, Williams a commencé à surveiller le développement de tous les produits Apple, en évaluant leurs progrès sur une base hebdomadaire. Certains employés l’appelaient affectueusement “Jeff Review”. Lors du développement des premiers AirPods, certains employés ont remarqué que Williams continuait à porter les anciens casques filaires Apple au lieu du nouveau produit à tester. La raison ? Il n’était pas satisfait de l’ergonomie du modèle sans fil et a souligné ce comportement pendant toute la journée de travail. »

Le grand point d’interrogation avec le départ imminent d’Ive est de savoir si Apple restera innovante. Les critiques affirment qu’Apple révolutionne moins sous Cook et que, si Williams dirigeait les équipes de conception, l’approche pourrait être très similaire. Dans l’article, il est noté qu’il n’y a pas nécessairement besoin d’un visionnaire en tant que PDG d’Apple, tant qu’il y a un visionnaire avec lequel le PDG peut travailler : « Tim Cook avait Jony Ive, mais maintenant, à quoi ressemblera l’avenir ? ».

Ce que nous savons, c’est que, pendant quelques années, la nouvelle société d’Ive agira en tant que consultant externe pour Apple et que, par conséquent, les choses pourraient rester presque inchangées. Il sera curieux de savoir ce qui se passera ensuite.

Pendant ce temps, Williams est de plus en plus puissant chez Apple.