Apple serait sur le point de conclure une série d’accords avec certains fabricants d’écrans microLED à Taiwan. Son objectif serait d’introduire cette technologie dans sur Apple Watch dès 2020.

De fait, Apple remplacerait les écrans OLED par de nouvelles dalles microLED. Les négociations sont à un stade avancé. Un accord pourrait bientôt être conclu entre la firme de Cupertino et plusieurs fournisseurs taïwanais.

La production de ces écrans microLED prend environ 9 mois. Il est donc exclu qu’ils soit disponibles sur l’Apple Watch 2019. Et encore, rien ne dit qu’Apple dévoilera un nouveau modèle cette année.

S’il est possible que l’Apple Watch 2020 embarque un écran microLED, cette technologie pourrait également arriver sur les futurs iPhone.

Les écrans microLED offrent de nombreux avantages par rapport aux écrans OLED. Le rendu des couleurs est bien meilleur, tout comme le contraste. Les temps de réponse sont plus courts et les noirs plus profonds. De plus, ils sont équipés de pixels auto-éclairés, plus fins et beaucoup plus lumineux. Ainsi, la consommation d’énergie est plus faible que les dalles OLED. L’autre avantage du microLED, c’est qu’il n’exige aucun rétro-éclairage. Au final, la future Apple Watch pourrait plus fine et être dotée d’une meilleure autonomie.