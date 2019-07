L’iPhone 2020 pourrait adopter un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, afin d’offrir le même niveau de réactivité que l’iPad Pro.

Selon @UniverseIce, Apple envisage la possibilité d’un taux de rafraîchissement de 60Hz / 120Hz. L’iPhone 2020 adopterait donc la même technologie ProMotion que celle qui a fait ses débuts sur l’iPad Pro en 2017. Elle permet de redimensionner de manière dynamique les fréquences de mise à jour en fonction des besoins de performances et de l’autonomie de la batterie. L’objectif est de toujours offrir une expérience fluide et avec des mouvements naturels. Apple serait donc en discussion avec LG et Samsung pour fournir ce type d’écran AMOLED à partir de 2020.

@UniverseIce n’a pas beaucoup d’expérience avec les fuites Apple, mais dans le passé, il s’est avéré être une excellente source de rumeurs sur LG et Samsung.

L’iPhone 2020 devrait également adopter un appareil photo TrueDepth plus petit, afin de réduire la taille de l’encoche, et sortir avec trois modèles OLED de 5,4, 6,1 et 6,7 pouces.

D’ici là, Apple fera ses annonces officielles d’ici deux mois pour les iPhone de 2019. D’après les rumeurs, la prochaine keynote iPhone devrait se tenir autour du 21 septembre. Nous verrons alors si les fuites étaient dans le vrai…