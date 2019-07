Apple apporte plusieurs modifications à ses sections Hip-Hop sur Apple Music, avec la principale plaisait maintenant appelée “Rap Life”.

En parallèle, Apple a lancé un nouveau contenu hebdomadaire et quotidien sur Beats 1, dédié aux fans de Rap.

Cela signifie que A-List: Hip Hop, l’une des listes de lecture les plus écoutées sur Music, n’est plus disponible sous ce nom. Le choix a été fait par Ebro Darden, éditeur de la section hip-hop et R&B d’Apple Music.

De plus, Rap Life présentera plus d’artistes indépendants et créera une initiative sur Beats 1. Une émission hebdomadaire sera aussi entièrement consacrée au Rap.

Le changement de nom est probablement dû au fait que, sur Spotify et Amazon, les listes de lecture contenant ce contenu s’appellent respectivement “Rap Caviar” et “Rap Rotation”. Apple sait que c’est l’un des genres les plus importants pour augmenter le nombre d’utilisateurs sur Apple Music et ne veut rien laisser au hasard.