Grâce à un accord avec Satechi, Apple vend en exclusivité le nouvel adaptateur MultiPort Pro USB-C. Il est disponible en magasin et en ligne.

Le nouveau hub USB-C de Satechi dispose d’un port USB-C pour l’alimentation, un port USB-A, un lecteur SD et microSD (UHS-I), un port HDMI (4K@30Hz). Le tout avec un joli design, comme tous produits de l’entreprise.

Cet accessoire est vendu seulement sur Apple.com et en Apple Store. L’adaptateur est spécialement configuré pour les périphériques Mac et iPadOS. Il permet aux utilisateurs d’étendre les ports de leurs périphériques rapidement et facilement.

Il s’agit du seul adaptateur USB-C tiers vendu par Apple au prix de 74,95 €. D’autres adaptateurs USB-C sont disponibles sur Amazon à partir de 21 €.