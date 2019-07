Un nouveau sondage mené par BankMyCell révèle que le taux de rétention des utilisateurs d’iPhone a diminué de 15% en 2019. C’est un seuil historiquement bas.

L’enquête a été menée après de 38 000 personnes depuis octobre dernier. Selon ces données, la rétention des utilisateurs d’iPhone a diminué de 15,2% par rapport aux données collectées en mars 2018.

Le rapport indique que 26% des personnes qui ont acheté un iPhone X sont passées aux terminaux Android. Pour les utilisateurs de Samsung, 7,7% ont choisi de passer à l’iPhone. 92,3% des utilisateurs d’Android qui ont changé de smartphone sont restés dans l’écosystème de Google.

Au total, en utilisant ses propres données et celles d’autres sociétés, BankMyCell conclut que la fidélité à l’iPhone a atteint son plus bas niveau depuis 2011, tombant à 73%. En 2017, contre 92% à son plus haut niveau.

CNET explique cependant qu’il y a certains points à garder à l’esprit en ce qui concerne ces données. Par exemple, le nombre de sondés est relativement petit et semble provenir presque entièrement des clients utilisant le service d’achat BankMyCell. En outre, d’autres données émanant d’entreprises telles que CIRP suggèrent que la fidélité à iOS n’a cessé de rester aux alentours de 91%.