Après une longue attente, l’application Plex ajoute enfin la prise en charge du contenu HDR sur Apple TV. L’iPhone et l’iPad bénéficient aussi de quelques nouveautés.

Plex vous permet de gérer et de visualiser toute votre bibliothèque vidéo, quel que soit son format. L’application vous permet également d’afficher des photos et d’écouter de la musique. En pratique, vous pouvez diffuser toutes les vidéos stockées sur un Mac, un PC ou un NAS, sur Apple TV, iPhone et iPad, simplement en utilisant Plex.

L’application est gratuite, mais en vous inscrivant à un abonnement, vous pouvez visualiser les chaînes en streaming, activer le contrôle parental et rechercher des bandes-annonces.

La nouvelle version ajoute la prise en charge du contenu HDR sur Apple TV, mais uniquement pour les abonnés Plex Pass. De plus, sur iPhone et iPad, il est maintenant possible de bloquer l’accès à l’application via Face ID ou Touch ID.