Un nouveau trailer a été officiellement publié pour la prochaine émission de télévision Snoopy qui arrivera cet automne sur Apple TV+.

L’année dernière, la firme de Cupertino avait signé un accord avec DHX Media et sa filiale Peanuts Worldwide pour développer de nouveaux contenus, notamment des émissions originales, des émissions spéciales et des courts métrages.

Snoopy in Space est précisément le premier résultat de cette collaboration qui aboutira à Apple TV+. C’est l’un des dessins animés les plus célèbres et les plus emblématiques de l’histoire.

L’intrigue a pour protagoniste le rêve, comme l’indique le titre, que le petit Snoopy devienne astronaute. Il y aura également l’intervention de la NASA qui constituera un élément central de l’histoire avec un dernier geste qui permettra aux protagonistes de prendre part à un petit programme spatial d’élite qui pourrait concrétiser leur rêve.

En bref, Apple TV+ apportera également un contenu original dédié au monde des enfants, mais pas seulement.