Ce soir, Apple a publié la bêta 4 d’iOS 13, le nouveau système d’exploitation pour iPhone dévoilé à la WWDC 2019. Voyons ce ce que cette mouture nous a apporté de nouveau.

Sauf erreur de notre part, cette bêta 4 d’iOS 13 apporte une fenêtre plus moderne aux raccourcis accessibles par Haptic Touch ou 3D Touch selon les appareils. La taille de la police semble plus petite, et de manière générale, l’aspect paraît mieux organisé. On note également l’ajout de l’option ” Rearrange Apps ” permettant de faire trembler les icônes, en vue de les réorganiser.

Nous avons également constaté une nette amélioration avec certaines applications dont YouTube. Les bugs présents jusqu’à la bêta 3 ont été corrigés. Il arrivait souvent qu’une vidéo freeze ou bloque pendant quelques secondes le système iOS. Là, ça marche sans problème.

Concernant AirDrop, le partage de fichiers est plus rapide. Les bugs de l’app Appareil photo sont aussi corrigés. L’app Photos dispose d’une nouvelle animation lors du partage.

Autre point important, le bug de l’accès aux mots de passe iCloud sans authentification a été maîtrisé. Précisons qu’Apple a ajouté une limite de tentative d’accès à 5, après quoi vous devrez forcer la fermeture de l’app Réglages pour réactiver le processus d’authentification.

Nous mettrons à jour cet article au fil de nos découvertes. Si vous en repérez, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.