Plus que deux mois avant qu’Apple ne dévoile ses trois nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Max et iPhone 11R. En attendant de jour, le célèbre YouTubeur MKBHD a réussi à mettre la main sur les versions factices. Ils viennent confirmer les rumeurs de ces dernières semaines.

Le principal changement aura lieu au dos des trois appareils avec la présence d’un module photo carré. Dans les deux modèles OLED, on attend trois capteurs photo, contre deux pour l’iPhone 11R, le successeur du XR.

Malheureusement, cette bosse ressortira du châssis puisque la place à l’intérieur reste encore assez restreinte. Apple ne semble pas avoir d’autres choix d’opter pour cette solution. Il fallait choisir entre un châssis fin et une protubérance ou un châssis plus épais dans son ensemble avec un module photo parfaitement intégré dans celui-ci.

Si l’on regarde de plus près, on constate que cette bosse n’est aussi importante qu’on ne pouvait le penser. Plutôt fine, elle devrait vite se faire oublier. En revanche, il faudra faire attention à la partie vitrée qui protège les objectifs. Elle est nettement plus grande et donc plus facile à se briser en cas de chute. Là encore, il vous faudra penser à acquérir une coque de protection digne de ce nom. Probablement que les accessoiristes proposeront aussi des verres trempés ou films de protection spécialement conçus pour cet élément.

Parmi les autres changements attendus, les deux versions OLED pourraient disposer de la prise en charge du chargement sans fil bilatéral. Il permettra de recharger des dispositifs Qi tel que les AirPods en les plaçant à l’arrière de votre iPhone. Pour finir, la technologie 3D Touch devrait être remplacée par Haptic Touch.

Attendons de voir si tout cela sera confirmé officiellement par Apple lors de la keynote de septembre.