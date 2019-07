À l’occasion de la Journée mondiale des emojis, Apple a présenté en avant-première une sélection de nouveaux émojis qui arriveront à l’automne sur iPhone avec iOS 13.

La première mise à jour concerne les emoji ‘Holding Hands’ généralement utilisés pour représenter les couples et les relations : les utilisateurs peuvent désormais sélectionner n’importe quelle combinaison de tons chair, en plus du genre, pour customiser les personnes qui se tiennent par la main, en étendant les combinaisons possibles au-delà 75.

Suite à la proposition d’Apple au Consortium Unicode d’introduire plus d’émoticônes liées au handicap, un nouveau chien-guide va arriver, une oreille avec une aide auditive, des fauteuils roulants, un bras prothétique et une jambe prothétique. La diversité sous toutes ses formes continue de faire partie intégrante des emojis d’Apple.

Beaucoup d’autres catégories d’emoji auront des mises à jour comme un nouveau visage béant, un maillot de bain complet, de nouveaux aliments comme des gaufres, des falafels, du beurre et de l’ail, et de nouveaux animaux comme le paresseux, les flamants roses, les orangs-outans et les moufettes.

Même les banjos, les parachutes, les cerfs-volants et les yo-yos sont superbement conçus et riches en détails.

Au total, cinquante-neuf nouveaux émoticônes seront disponibles à l’automne avec la mise à jour logicielle iOS 13 pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.

De nouveaux émojis sont créés en fonction des caractères approuvés dans Unicode 12.0.