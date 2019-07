En l’honneur du 50e anniversaire de l’atterrissage d’Apollo 11 sur la lune, Apple a partagé aujourd’hui son regard sur sa prochaine série originale For All Mankind pour Apple TV+. La nouvelle vidéo “Remembering Apollo 11” offre un aperçu de la série elle-même et comprend des entretiens avec le créateur Ron Moore et d’autres.

La vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube d’Apple TV, créée au début de l’année. Dans la vidéo, Ron Moore, Matt Wolpert et Ben Nedivi, créateurs de For All Mankind, parlent de la mission Apollo 11 et du but de leur nouvelle série.

Dans une autre interview avec Collider, Moore a expliqué en détail pourquoi il avait décidé de travailler avec Apple sur For All Mankind.

« Cela concerne en fait ma relation personnelle avec Zack Van Amburg, qui est maintenant l’un des co-présidents d’Apple TV+. Zack est l’un des co-présidents de Sony Television depuis de nombreuses années et j’ai un accord avec Sony depuis longtemps. Lui et moi avions brièvement parlé de faire une série sur la NASA dans les années 70, à l’époque de Skylab, il y a de nombreuses années, et cela n’a jamais vraiment démarré. Nous n’en avons donc pas beaucoup parlé. »

Moore a également évoqué la liberté qu’il avait avec Apple de travailler sur la série :

« La nature de la série était telle qu’il n’était pas nécessaire de repousser les limites de la créativité. Ce n’est pas une émission qui parle de contenu graphique, de violence ou de sexe. Je n’avais rien de cela dans le cadre de ce que nous faisions. Ce n’était tout simplement pas un problème pour moi, en général. Cela ressemblait à un environnement très libre et créatif. J’étais à peu près capable de raconter l’histoire, de la manière dont je voulais la raconter. Je n’ai jamais rencontré d’obstacles. »

La série Apple imagine un monde où la NASA et le programme spatial « sont restés une priorité et un foyer de nos espoirs et de nos rêves ». La série met en vedette Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones et Jodi Balfour. Moore décrit la série comme une émission de type « Mad Men at NASA ». For All Mankind disposera de 10 épisodes d’une heure pour sa première saison.

Le lancement d’Apple TV+ est prévu pour cet automne. On attend encore tous les détails concernant la tarification.