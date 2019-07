Apple a mis fin à la vente en Inde des iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus et iPhone 6s Plus. Il s’agit d’une initiative surprenante qui supprime les appareils les moins chers proposés par Apple sur le marché indien.

Afin d’essayer de stimuler les ventes d’iPhone en Inde, Apple avait décidé de vendre d’anciens modèles à travers le pays. Certains de ces smartphones, comme l’iPhone SE, ont été fabriqués directement en Inde afin de réduire encore le coût final. Cependant, à compter d’aujourd’hui, les iPhone susmentionnés ne sont plus disponibles, même en Inde. Le seul appareil “bas de gamme” encore disponible dans le pays est l’iPhone 6s.

Cela signifie que les utilisateurs indiens n’auront plus d’iPhone SE comme modèle d’entrée de gamme (environ 306 dollars), mais devront partir de l’iPhone 6s, qui coûte actuellement environ 430 dollars. D’autres appareils sont également disponibles, tels que l’iPhone 7 et l’iPhone X, mais les prix sont nettement plus élevés. De plus, en juillet, Apple commencera la production de l’iPhone XS et de l’iPhone XR en Inde, ce qui leur permettra de vendre ces modèles à des prix plus bas que d’habitude.

Nous verrons si cette stratégie aura une réponse positive pour Apple en Inde.