Qui n’a jamais perdu ou effacé des fichiers par inadvertance sur un ordinateur ? Heureusement, il existe une solution dans ce cas pour la récupération de données. Elle s’appelle Wondershare Recoverit.

Grâce à Recoverit, vous récupérerez vos photo, vidéo, MP3, et bien plus encore très simplement. Il suffit de quelques clics pour retrouver vos fichier perdus, et c’est le principe même du logiciel compatible Mac et Windows.

Wondershare Recoverit

Il faut comprendre que le logiciel est capable de récupérer les données effacées, même à la suite d’un formatage ou encore si vous avez videz la corbeille. C’est clairement une sécurité nécessaire en cas de mauvaises manipulations.

Pour utiliser ce logiciel, aucune naissance informatique n’est requise. Il suffit de le lancer et de sélectionner le périphérique ou la case où vous souhaitez récupérer vos données.

Ainsi, il est possible de restaurer les données à partir du disque dur principal, d’un externes appareil tiers, d’un disque dur externe, d’une clé USB ou encore d’une carte SD.

L’avantage de ce logiciel, c’est son interface parfaitement claire. Vous n’aurez pas à saisir de ligne de code ou autres. Les fonctionnalités qu’offrent Recoverit sont conçues pour être aussi simple que possible.

Une fois que vous avez sélectionné l’endroit à analyser, vous verrez ce genre d’écran. Ici, il s’agit de récupérer des photos. Et comme vous pouvez le voir, il est possible de visualiser le contenu des dossiers avant la récupération. Il en va de même pour d’autres fichiers comme les documents.

Il suffit ensuite de sélectionner les fichiers souhaités pour lancer le processus de récupération.

Par exemple, si vous avez vidé la corbeille, pas de panique. Dans ce cas, vous faites une récupération de données depuis la corbeille. Vous avez juste à la sélectionner à l’ouverture du logiciel. C’est aussi simple que ça !

Recoverit, la solution !

Wondershare Recoverit est sans aucun doute l’un des meilleurs logiciels de récupération de données sur ordinateur. Notez que ce soft compte pas moins de 5 millions d’utilisateurs à travers le monde. Autant vous dire que la réputation de l’éditeur n’est plus à faire.

Si vous avez aussi été un jour confronté à la perte de données, alors vous savez maintenant comment remédier à cette situation. Le logiciel est disponible en téléchargement gratuit avec un essai de 30 jours. Pour profiter de toutes les fonctions, vous devez opter pour une licence à partir de 39,99€ au lieu de 89,99 €. Sans oublier qu’il est compatible Mac et Windows.

De toute évidence, nous ne pouvons que vous conseillez Wondershare Recoverit. Nous l’avons déjà adopté à la rédaction d’iPhonote. Nos données sont bien trop importantes pour qu’on se permettre de les perdre en un instant. Désormais, nous sommes équipés de la meilleure manière qui soit. Et vous ?