Fraîchement débarqué, le nouveau MacBook Pro 13″ mi-2019 est passé ente les mains expertes d’iFixit pour un démontage complet.

Grâce iFixit, on sait s’il sera facile ou non de réparation sa machine. Dans ce cas précis, le MacBook Pro 13″ mi-2019 ne récolte qu’une note de 2 sur 10. C’est tout simplement un score nul qui prouve une fois de plus qu’Apple n’arrange pas les affaire des utilisateurs.

Pour rappel, cette machine a récemment été ajoutée au catalogue d’Apple. il s’agit de l’entrée de gamme des MacBook Pro. Désormais, même le plus abordable des MacBook Pro est doté d’une Touch Bar et de Touch ID.

iFixit note qu’Apple a remplacé la batterie de 54,5 Wh de l’ancienne génération par une capacité de 58,2 Wh. La T2 est également présente, et les haut-parleurs et radiateurs prennent désormais moins de place dans le châssis.

S’il y a du bon dans ce nouveau cru, Apple continue néanmoins de souder à tour de bras le maximum de composants. L’utilisateur ne pourra donc pas intervenir de lui-même en cas de panne. C’est pourquoi ce nouveau MacBook Pro 13″ ne repart qu’avec une note de 2 sur 10 en réparabilité. Dommage qu’Apple s’obstine à tout souder, tout le temps. On aimerait bien une machine facile à faire évoluer au fils dans années.