Le Flint Center des arts de la scène à Cupertino va être démoli après 50 ans et sera remplacé par une nouvelle structure. C’est ici-même qu’Apple a présenté le premier Macintosh et l’Apple Watch.

Steve Jobs a utilisé cette scène emblématique de la Silicon Valley pour la présentation du premier Macintosh. Plus récemment, elle a été utilisée en 2014 lorsque Tim Cook a présenté l’Apple Watch aux côtés des iPhone 6 et 6 Plus. Le Flint Center a également été utilisé au cours des cinq dernières décennies pour accueillir le Celebrity Forum, les spectacles de Broadway et les orchestres locaux et plus.

Mercury News a partagé une visite virtuelle à travers le Flint Center pour jeter un dernier regard sur la structure avant sa démolition :

Les plans du conseil d’administration incluent la conception du nouveau bâtiment qui sera mieux adapté aux étudiants et à la communauté afin de pouvoir attribuer la structure à de nombreuses utilisations différentes. Le plan d’action devrait être présenté lors d’une réunion du conseil d’administration en octobre.

Les idées proposées pour le nouveau bâtiment incluent :

Logement des employés;

Logement étudiant

Unités de location quotidiennes;

Un centre de conférence de 1200-1500 places;

Un espace événementiel ne pouvant actuellement pas être hébergé par les salles de conférence A et B du Hinson Campus Center;

Un espace pour le corps étudiant de De Anza qui permettrait la réutilisation de la salle de conseil et des bureaux des étudiants actuels.

Un petit morceau d’histoire d’Apple est sur le point de partir.