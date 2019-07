Dans les rumeurs depuis un moment déjà, le casque de réalité augmentée d’Apple pourrait finalement ne jamais voir le jour.

Si ce casque AR était annoncé pour fin 2020 par l’analyste Ming-Chi Kuo et Mark Gurman, DigiTimes semble être tombé sur une info de dernière minute. Pourtant, Kuo et Gurman (journaliste de Bloomberg) sont connus pour justement être très bien informés sur les projets en cours et futurs d’Apple.

Toutefois, le rapport DigiTimes explique qu’Apple aurait décidé d’annuler son projet de casque de réalité augmentée. C’est assez surprenant. Tim Cook a répété à maintes reprises que le secteur de l’AR était important pour Apple.

Il n’y a pas si longtemps que ça, Kuo parlait de ce casque AR comme un accessoire à connecter à l’iPhone. Il aurait permis d’offrir des fonctionnalités avancées de réalité augmentée sans avoir à regarder l’écran du smartphone. Une production de masse était attendue entre fin 2019 et début 2020. Gurman a également parlé d’un système d’exploitation, “rOS”, spécialement conçu pour ce casque. Il avait même parlé de tests de divers prototypes conçus et présentés par Apple.

Si cette nouvelle rumeur est dans le vrai, cela signifiait que Cupertino rencontre des problèmes qui l’ont poussé à annuler l’ensemble du projet.

Apple dans la tourmente ?

Apple pourrait bien être à un tournant important de son histoire. Récemment, la firme a décidé d’abandonner l’AirPower. Elle a rencontré des problèmes de conception et de disposition des bobines dédiées à la charge sans fil. Il y a eu plusieurs départs de personnes dont Jony Ive, directeur du design d’Apple, qui prévoit de quitter la société en fin d’année. Jony a d’autres envies, notamment celle de se lancer dans une nouvelle aventure avec sa propre entreprise baptisée LoveFrom. Et encore, on ne parle pas de tout le reste…

En clair, on a un peu de mal comment Apple va se remettre de toutes ces galères, quand bien même Tim Cook tente toujours de faire bonne figure. Finalement, on ne sait pas quel chemin empruntera Cupertino pour rebondir. L’abandon de son casque AR n’est certainement pas la meilleure décision. Pour l’heure, ce n’est qu’une rumeur, mais il n’y a pas de fumée sans feu.