C’est avec un jour d’avance que Nintendo déploie gratuitement son nouveau jeu Dr. Mario World sur l’App Store.

Le titre est basé sur le jeu de réflexion Dr. Mario des années 90. Les joueurs doivent combiner des capsules de couleurs différentes avec des virus de la même couleur pour les faire disparaître. Dr. Mario est pris de panique à cause d’une invasion de virus : votre objectif est de combiner trois objets de la même couleur pour les éliminer.

Dr. Mario possède également des compétences particulières qui peuvent être exploitées pendant le jeu, par exemple pour éliminer rapidement les virus particulièrement difficiles. Vous devrez également être un peu de stratège, lorsque vous aurez un nombre limité de capsules disponibles pour éliminer de nombreux virus. Chaque niveau a une quantité limitée de capsules que vous pouvez utiliser.

Les composants sociaux et multijoueurs ne manquent pas, avec la possibilité d’envoyer et de recevoir des coeurs qui opposent de la résistance, de jouer face à face avec d’autres personnes et d’atteindre le classement en ligne.

Dr Peach, Dr Bowser et de nombreux autres sont également entrés dans le jeu en tant que médecins, tandis que Goomba, Koopa, Nella et d’autres joueront le rôle d’assistants avec leurs propres compétences. Les médecins et les assistants ont des capacités uniques et vous pouvez essayer différentes combinaisons pour trouver le style de jeu qui vous convient.

Dr. Mario World est disponible gratuitement sur l’App Store avec des achats optionnels intégrés.

Note : une fois téléchargé, il n’est pas encore possible de jouer. Vous verrez en effet le message Loading tourner en boucle. Probablement que le déploiement est cours, alors soyez patient.