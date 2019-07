Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, a depuis longtemps supprimé son compte Facebook et conseille maintenant à tous de faire de même.

Steve Wozniak a déclaré que le manque de confidentialité sur Facebook n’en valait pas la peine : « Il existe de nombreux types d’utilisateurs et certains pourraient tirer parti de Facebook, à tel point qu’ils voudraient renoncer à une partie de leur vie privée. Mais pour beaucoup comme moi, le conseil est de trouver un moyen de se débarrasser de Facebook. »

Wozniak s’est dit très préoccupé par le manque de respect de la vie privée par les réseaux sociaux et les entreprises de technologie en général : « Ils connaissent tout sur nous. Ils peuvent mesurer notre fréquence cardiaque et nous écouter à l’aide de nombreux appareils. Qui sait si mon téléphone portable ne m’écoute pas en ce moment ? Alexa est déjà célèbre pour cela : peut-être avez-vous une conversation privée et que quelqu’un vous écoute. »

Une solution ? « Payer. Je comprends que vous avez besoin de mes données pour m’offrir un service gratuit, mais vous me donnez également la possibilité de payer et de savoir que mes données sont en sécurité ».

Après avoir quitté Facebook en 2018, juste après le scandale Cambridge Analytica, le bon Woz recommande à tout le monde de faire pareil.

Suivrez-vous son conseil ?