Dans un nouveau spot publicitaire, Apple montre de manière amusante pourquoi Face ID est plus facile et plus sûre à utiliser que Touch ID.

On découvre un homme en train de se relaxer sur sa chaise longue jusqu’à que des messages viennent interrompre son repos du guerrier. C’est alors qu’il lui d’incliner un peu son dossier afin que Face ID fasse son travail pour déverrouiller l’iPhone. Ainsi, l’homme peut voir le contenu des messages sans même jamais toucher son iPhone.

Un certain Craig lui demande s’il a encore l’intention de se promener. Visiblement, son intention est totalement différente. Il revient à sa position initiale pour poursuivre sa sieste.

La publicité s’intitule “Nap” et présente la chanson Nice de DJ Latroit comme bande originale. Elle fait partie de la campagne “That’s iPhone” d’Apple qui fait la promotion des fonctionnalités matérielles et logicielles de l’appareil.

Il est vrai que Face ID offre un réel confort d’utilisation, surtout quand on a pas les mains libres.