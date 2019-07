Plutôt qu’une forme en L, Apple serait revenue à la conception rectangulaire standard pour la carte mère des futurs iPhone XI.

Aujourd’hui, on sait que le principal changement extérieur des prochains iPhone aura lieu au niveau du module photo arrière. Il sera carré et logera pas moins de trois caméras, le flash LED et le microphone. Mais les autres changements se feront surtout à l’intérieur. Et apparemment, comme le partage SlashLeaks, la carte mère profitera d’une conception plus simple, en forme de rectangle. Peut-être que ce choix a été fait au bénéfice du démontage, lors de réparations en atelier.

Le plus probable est qu’Apple ait eu besoin davantage de place pour loger les trois caméras, et une plus grande batterie.

Rappelons que l’analyste Ming-Chi Kuo croit savoir que la capacité de la batterie de l’iPhone XI augmentera de 20% et de 10% pour le XI Max. Pour le successeur de l’iPhone XR, il parle d’une légère augmentation, sans précision. Grâce à ces nouvelles capacités, cela permettra peut-être d’avoir droit à une charge sans fil à double sens. Il n’est pas donc exclu qu’on ait la possibilité de recharger les AirPods simplement en les posant sur le dos de l’iPhone.

Nous en saurons plus début septembre lors de la keynote dédiée aux nouveau iPhone 2019.