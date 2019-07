Sony a annoncé ses nouveaux écouteurs sans fil WF-1000XM3 dotés de la suppression du bruit, d’un design élégant et d’une excellente qualité audio. Les AirPods ont un nouveau rival.

Dans le passé, Sony avait déjà créé des écouteurs antibruit dont la qualité était jugée supérieure à Bose. Avec les écouteurs sans fil WF-1000XM3, Sony pourrait encore mieux se positionner parmi les meilleurs produits en circulation. Sony a en effet réussi à combiner la suppression active du bruit avec un design compact.

Les écouteurs WF-1000XM3 sont équipés de la technologie de capteur de bruit double qui utilise le nouveau processeur HD avec suppression de bruit QN1e pour capturer et effacer le bruit environnant. Ainsi, toute l’attention est concentrée sur la musique. Grâce cette technologie, un microphone à émission et un microphone à réaction situés à la surface des écouteurs permettent de capturer avec précision les sons ambiants.

Après avoir capturé le bruit extérieur, le processeur dédié se met au travail et crée une onde sonore inversée pour compenser le bruit de fond. Ce processeur annule non seulement plus de bruit sur presque toutes les fréquences, mais utilise également moins d’énergie.

Une immersion efficace

Avec le retour CN, le casque capture le son ambiant et l’annule, tandis qu’un deuxième microphone intégré au casque annule tout son externe qui atteint l’oreille. La combinaison de ces deux technologies a permis à Sony de créer l’un des systèmes d’annulation du bruit les plus populaires.

Les nouveaux écouteurs prennent en charge les fichiers l’audio 24 bits et la transmission parallèle sur chaque écouteur, au lieu d’un casque qui reçoit le signal du téléphone et le transmet à l’autre.

Sony affirme que son processeur de suppression de bruit est extrêmement économe en énergie. La batterie a donc une autonomie de 6 heures avec la suppression de bruit activée. Le boîtier fournit une alimentation supplémentaire de 18 heures, pour un total de 24 heures (ou 32 heures sans l’annulation du bruit).

Les écouteurs Sony WF-1000XM3 disposent également d’une fonction pratique appelée Quick Attention, laquelle vous permet de communiquer avec d’autres personnes sans avoir à retirer les oreillettes. Placez simplement votre doigt sur la partie tactile de l’écouteur gauche pour baisser rapidement le volume de la musique et laisser entrer le bruit ambiant. Comme pour les AirPods, ces écouteurs possèdent également une fonction de détection qui met la musique en pause lorsque l’utilisateur retire l’un des écouteurs de son oreille. La lecture reprend lorsque l’écouteur est à nouveau porté.

Les Sony WF-1000XM3 seront disponibles à partir du 5 août au prix de 229,99 $.