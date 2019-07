La Fnac propose une bien jolie promotion sur le MacBook 12″ de 256 Go de SSD et 8 Go de RAM. La machine est vendue 719 € au lieu de 1 499 € chez Apple.

Il s’agit d’une machine d’occasion mais l’affaire est quand bonne à prendre. De plus, ce MacBook 12 pouces bénéficie d’une garantie et est livré avec les accessoires d’origine.

Profitez-en tant qu’il y en a, car ce genre d’affaire ne se représentera pas de sitôt.

› MacBook 12″ 256 Go SSD 8 Go RAM Intel Core m3 bicœur à 1.2 GHz Or : 719,90 € au lieu de 1 499 €