Apple a choisi Jeff Williams comme le successeur de Jony Ive dans la conception des produits dès que le designer britannique quittera la société Cupertino pour se consacrer à LoveFrom, sa nouvelle entreprise.

Jeff Williams sera le successeur de Jony Ive. Une tâche ardue compte tenu du talent et de la reconnaissance que représente Ive, mais aussi au niveau de l’un des dirigeants d’Apple les plus renommés, qui est le chef de l’exploitation depuis 2015.

Après les adieux de Jony Ive, designer historique qui, au cours de ses trente années chez Apple, a créé les produits les plus caractéristiques de la marque tels que l’iPhone, l’iPod, l’iMac et l’iPad, son poste sera occupé par Williams, un manager doté d’excellentes qualités, considéré par beaucoup comme le futur PDG de la société.

Selon des personnes travaillant étroitement avec Williams, Jeff était plus présent que Tim Cook dans les phases de développement des produits Apple. Il a montré un intérêt pour l’apparence et le retour des produits et a contribué à rendre l’Apple Watch beaucoup plus autonome avec la connectivité cellulaire et, surtout, à se rapprocher de la forme physique et de la santé.

Par le passé, Williams a fait partie de l’équipe de développement de l’iPhone 4 et a pu dissiper les doutes internes quant à ses compétences en termes de conception et de connaissances techniques. Cependant, il y a ceux qui pensent au contraire qu’une telle personnalité ne peut voir et gérer que la société actuelle, mais pas sa future version.

Chez Apple, cependant, il a été décidé de laisser de la place à de jeunes designers sous la direction d’une personnalité interne sans avoir à chercher un chef designer dans autres sociétés. Puisse-t-il être un motif de renouvellement dans le futur, en particulier pour la gamme iPhone qui semble stagner depuis longtemps. Evans Hankey, vice-président de la section des dessins industriels et Alan Dye, vice-président de la section de la conception des interfaces humaines, lui répondront directement.

Sa carrière connait maintenant un tournant clé car remplacer Ive n’est pas une mince affaire. Mais après tout, nous avons vu Tim Cook très bien faire son travail après le départ de Jobs et nous ne voyons pas pourquoi Williams ne pourrait pas faire la même chose. Ive quittera Apple d’ici la fin de l’année pour se consacrer à sa nouvelle société LoveFrom, avec laquelle Apple collaborera à l’avenir. Williams devra donc commencer à se préparer pour cette nouvelle aventure.