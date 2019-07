Moment Pro Camera a été mis à jour avec un nouveau mode d’obturation lente permettant aux utilisateurs de prendre des photos à longue exposition. Ce nouveau mode dispose de la même fonction que Live Photo, avec la possibilité d’exporter vos créations sous forme d’images fixes ou de courtes vidéos.

Le mode d’obturation lente peut être utilisé manuellement ou avec des temps d’exposition prédéfinis. Voici comment Moment décrit l’introduction de ces nouvelles options pour les prises de vue avec une longue exposition, intégrées à son application iOS Pro Camera :

« Nous ajoutons un nouveau mode pour les prises de vues avec une longue exposition où il vous suffit d’ouvrir le déclencheur et de le fermer lorsque vous avez terminé. Nous utilisons l’empilement et la fusion d’images pour que votre photo soit toujours correctement exposée. Vous pouvez effectuer des prises de vue avec des durées présélectionnées ou utiliser le paramètre Bulb pour laisser le déclencheur ouvert aussi longtemps que vous le souhaitez. Toutes vos photos sont enregistrées en tant que photos réelles pour les lire, les publier sous forme de photos ou les exporter dans une courte vidéo. »

Moment lance également une promotion pour les nouveaux utilisateurs qui achètent l’application Pro Camera en offrant 15% de réduction sur son site Web, où il est possible d’acheter des objectifs externes, des étuis et d’autres produits de plus de 20 entreprises.

Moment Pro Camera est disponible sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple Watch au prix de 6,99 €.