Le mois dernier, Apple a lancé un programme de remplacement de la batterie de certains modèles de MacBook Pro 15″. Il concerne les machines fabriquées entre septembre 2015 et février 2017.

Steve Gagne a partagé quelques images sur sa page Facebook, qui montrent les dégâts causés par l’explosion de son MacBook Pro 2015 de 15″. Gagne explique que suite à l’explosion de la batterie, sa maison s’est remplie de fumée.

Gagné ajoute que les dégâts auraient pu être bien plus graves:

« Normalement, je garde mon MacBook soit sur mon canapé, soit dans un panier contenant des cahiers, des journaux, etc. Heureusement, je l’ai laissé de façon inhabituelle sur ma table basse et je crois vraiment que cela a empêché ma maison de brûler. L’écran de l’ordinateur était fermé, débranché et en mode veille. »

Ce n’est en fait pas la première fois qu’un MacBook Pro prend feu après une explosion de la batterie. Mais ces images montrent clairement combien il est important de retirer et de remplacer la batterie si vous possédez l’un des modèles MacBook Pro 15 pouces concernés.

Pour savoir si votre MacBook Pro est éligible au programme de remplacement, il suffit de saisir son numéro de série sur le site d’Apple :

« Vérifiez d’abord de quel MacBook Pro 15 pouces vous disposez. Choisissez À propos de ce Mac dans le menu Pomme (), dans l’angle supérieur gauche de votre écran. Vérifiez que votre modèle est un « MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2015) ». Si vous possédez ce modèle, saisissez le numéro de série de votre ordinateur ci-dessous pour savoir s’il peut bénéficier de ce programme. »

Profitez de cette opportunité pour remplacement la batterie de votre machine, c’est totalement gratuit.