Microsoft a annoncé une série d’améliorations qui arriveront plus tard ce mois-ci sur la suite Office pour iPhone et iPad.

Excel intégrera une nouvelle fonctionnalité appelée matrices dynamiques. Elle permettra aux utilisateurs de saisir une formule pouvant renvoyer plusieurs valeurs qui apparaissent automatiquement dans des cellules adjacentes. Cela devrait permettre de gérer des feuilles de calcul plus rapidement et plus efficacement, avec moins de formules et moins de risques d’erreurs.

Outlook aura des boîtes aux lettres partagées sur les appareils iOS. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de lire et d’envoyer des courriers électroniques, de les surveiller et de visualiser les calendriers partagés à partir de tout appareil connecté au même compte. En outre, Outlook pour iOS sera mis à jour avec un niveau de sécurité supplémentaire appelé SMIME, offrant la possibilité aux utilisateurs de signer et de chiffrer leurs courriers électroniques, tout en garantissant que les expéditeurs et les destinataires disposent des informations d’identification appropriées pour afficher le contenu sur leur téléphone.

Les utilisateurs d’Outlook pourront également marquer le courrier non lu comme lu. La nouvelle option apparaîtra lorsque vous toucherez les trois points situés dans le coin supérieur droit du message.

Enfin, les utilisateurs de PowerPoint disposeront d’une nouvelle vue optimisée en lecture qui permettra de parcourir une présentation sans avoir à l’ouvrir en mode Edition.

Les mises à jour de Microsoft Office sont attendues pour la fin juillet.