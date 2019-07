Une curieuse enquête menée aux États-Unis met en lumière un aspect parfois sous-estimé. Certains utilisateurs ne connaissent pas les appareils qu’ils ont entre les mains. Et ils sont convaincus qu’ils peuvent exploiter des fonctions qui ne sont même pas présentes.

Lorsqu’on leur a demandé d’identifier le modèle de leur smartphone à partir d’une image, seuls 44% des propriétaires d’iPhone XR et iPhone 7 ont été en mesure de choisir la bonne photo. Le pourcentage de réponses correctes s’élève à 45,9%, 51% et 57,64% respectivement pour les propriétaires d’iPhone 8, iPhone X et iPhone XS. Ces chiffres sont beaucoup plus bas que ceux du Samsung Galaxy S9. 71,32% des utilisateurs ont pu reconnaître leur appareil à partir des photos.

En termes de fonctionnalités, seuls 14% des propriétaires d’iPhone XR, XS et X savaient que les modèles étaient équipés du module NFC, tandis que seulement la moitié étaient conscients de l’étanchéité des appareils. Néanmoins, un tiers des personnes interrogées pensaient avoir un iPhone avec une connectivité 5G. Dans ce cas, même les propriétaires de smartphones Samsung sont tombés dans le piège.

L’enquête se concentre ensuite sur les raisons pour lesquelles les utilisateurs achètent un nouveau smartphone. 31% déclarent changer de smartphone lorsque le modèle précédent est en panne ou ne fonctionne plus comme avant, tandis que 26% décident de changer de smartphone car ils ont besoin d’un appareil plus rapide. 43% des répondants (sur 2 000 personnes) ont dépensé 500 USD ou plus pour le dernier smartphone acheté et 86% d’entre eux estiment que le prix est correct et qu’il en vaut la peine.

Sur la question relative aux appareils reconditionnés, vendus à la fois par Apple et par des tiers également en France, 60% sont bien conscients des avantages économiques de ce choix.