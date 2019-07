Malgré les nombreuses critiques formulées à l’égard des différents services de musique en streaming, coupables d’avoir réduit les revenus des artistes, Spotify et Apple Music contribuent à accroître la diffusion de la musique indépendante.

À ce jour, les labels indépendants représentent 40% du marché de la musique, soit deux fois plus que les ventes de supports physiques, et n’ont jamais été aussi optimistes quant à l’avenir.

Le mérite de cette croissance est précisément dû aux services de musique en streaming tels que Spotify et Apple Music. Ils ont permis aux utilisateurs de découvrir de nouvelles chansons et de nouveaux artistes qui seraient autrement restés dans l’oubli. Une croissance exponentielle qui fait de la musique indépendante un élément de plus en plus important de l’ensemble du marché de la musique.

Avec le streaming, les utilisateurs se sentent plus libres d’explorer et d’écouter de la nouvelle musique, découvrant ainsi des artistes indépendants qui n’auraient probablement jamais découvert l’existence de supports uniquement physiques. Ce n’est pas un hasard si, ne tenant compte que des ventes de tels supports, les labels indépendants ne représentent que 20% du marché.

L’avenir devrait être de plus en plus brillant pour la musique indépendante, car écouter de la musique se fait davantage par le streaming. Les mêmes listes de lecture éditées par les différents services de musique en streaming ont changé les cartes. Les utilisateurs partent d’une chanson connue et découvrent peut-être de nouveaux artistes grâce aux suggestions de Spotify ou d’Apple Music ou grâce à des listes de lecture particulières.

Une analyse publiée ce mois-ci par Rolling Stone a révélé que les plus grands artistes du monde ont vu leur part de flux totaux chuter de manière significative au cours des trois dernières années. Plus de 98% de la croissance du streaming aux États-Unis l’année dernière provient de morceaux qui n’ont jamais figuré parmi les 500 premiers.

Bonne nouvelle également pour les labels indépendants, puisqu’un service comme Apple Music verse au créateur 12-15 $ par 1 000 flux.