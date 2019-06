The Elder Scrolls: Legends, le célèbre jeu de cartes de Bethesda, s’enrichit de la nouvelle extension Elsweyr’s Lune, annoncée lors de l’E3 2019.

Avec l’émergence de nouveaux conflits dans la maison ancestrale des khajiites, la nouvelle extension du titre arrive également. Les Khajiits d’Elsweyr ont pris les armes contre l’invasion du contrôle impérial dirigé par Euraxia Tharn. Ils invitent tous les alliés à les aider. Les choses se compliquent lorsque les anciens dragons parcourent la terre avec des machinations dévastatrices.

Moons of Elsweyr ajoute plus de 75 cartes. Il y a notamment une série de cartes Khajiit et cinq attributs. Nous trouverons les nouveaux mécaniciens Crescita / Calo et Consuma, deux decks pré-construits, une nouvelle table de jeu et bien plus encore. Les enveloppes Lune d’Elsweyr sont disponibles à l’achat dans le jeu.

La nouvelle extension coûte 49,99 euros et vous donnera droit à 50 forfaits, à une carte légendaire et au déblocage immédiat du titre exclusif “Porteur de la stèle de la colère” et d’une stèle premium de Ira de retour dans votre collection.

Voici la bande-annonce de la nouvelle extension :

Nouveautés de la version 2.11 :

Les Lunes d’Elsweyr, corrections concernant la jouabilité, ajustement du minutage des animations, nouveaux effets spéciaux et améliorations des sauvegardes !

La dernière version de The Elder Scrolls: Legends est disponible ! Elle rajoute des dragons, des Khajiits, la nécromancie et près de 75 nouvelles cartes pour notre nouvelle extension : Les Lunes d’Elsweyr !

› The Elder Scrolls: Legends est disponible gratuitement sur l’App Store.