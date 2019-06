Jeudi après-midi, Apple a annoncé que Sabih Khan, un dirigeant de longue date, avait été promu au sein de l’équipe de direction de la société en tant que vice-président directeur des opérations. Ce sera le bras droit de Jeff Williams et l’un des hommes les plus importants de l’entreprise.

Khan est titulaire d’un diplôme en économie et en génie mécanique de l’Université Tufts et d’une maîtrise en génie mécanique de l’Institut polytechnique Rensselaer. Il a travaillé en tant qu’ingénieur en développement d’applications et responsable technique des comptes clés chez GE Plastics avant de rejoindre Apple en 1995.

« Sabih dirigera notre équipe Ops avec cœur », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple, à propos de cette nouvelle initiative. « Lui et toute son équipe dans le monde s’engagent à offrir à nos clients des expériences sans précédent, à traiter les travailleurs du monde entier avec dignité et respect et à protéger l’environnement pour les générations futures ».

Apple explique que Khan est le chef d’équipe qui a mis au point un nouvel alliage permettant d’utiliser de l’aluminium recyclé à 100% dans les MacBook Air et Mac mini.

Selon Apple, Khan est prêt à « garantir la qualité du produit et à superviser les fonctions de planification, d’approvisionnement, de production, de logistique et d’exécution du produit ». Le rôle de Khan est très similaire à celui précédemment couvert par Tim Cook avant de devenir PDG d’Apple.

Sabih Khan continuera de faire rapport à Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple, qui a décrit Khan dans les termes suivants :

« J’ai le privilège de travailler avec Sabih depuis plus de 20 ans et vous ne trouverez aucun cadre aussi talentueux que celui de la planète. Il est un leader et un collaborateur de classe mondiale et je suis convaincu qu’il sera le meilleur chef d’équipe des opérations dans l’histoire d’Apple. »