Apple a publié une nouvelle vidéo à propos des AirPods 2 intitulée “Bounce”, qui met en lumière la recharge sans fil lancée en mars.

Dans la vidéo, qui a été tournée en noir et blanc, un homme extrait ses AirPods du chargeur sans fil (un modèle fabriqué par Belkin et disponible sur Amazon) avant de sortir de la maison et commence à rebondir sur des objets présents dans la rue qui deviennent une sorte de trampolines gonflables. La chanson “I Learned Some Jazz Today” joue pendant que l’homme traverse la ville.

Cette vidéo est la première qui met en évidence la fonctionnalité de chargement sans fil des AirPods.

Apple vend les AirPods 2 à 229 € avec l’étui de charge sans fil inclus, qui peut être rechargé via n’importe quel chargeur Qi. Seul le boîtier de charge sans fil est disponible à 89 €, également compatible avec les AirPods de première génération.