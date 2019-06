Après son succès sur consoles, la magnifique aventure cinématographique de Forgotton Anne arrive également sur l’App Store.

Forgotton Anne est une aventure cinématographique avec une histoire très spéciale et captivante, avec des éléments de plate-forme et des énigmes. Vous incarnez Anne, une gardienne de l’ordre qui doit essayer d’empêcher une rébellion qui l’empêche de retourner dans le monde des humains, Bonku.

Anne est une fille qui a l’intention de mettre fin à une rébellion dans les Terres Oubliées. Elle le fera avec un look graphique vraiment captivant typique du monde du manga. De plus, les scénarios et les personnages sont entièrement dessinés à la main. Grâce à ses graphismes et à ses bandes sonores, Forgotton Anne a remporté plusieurs prix. C’est d’ailleurs l’un des meilleurs titres indépendants de l’année dernière.

Imaginez un endroit où toutes les vies perdues et oubliées : vieux jouets, lettres, chaussettes. Les Terres Oubliées sont un lieu magique habité par les Oubliés, objets perdus qui veulent être rappelés. Dans le jeu, vous découvrirez un monde plein d’oubli, objets du quotidien qui prennent vie avec une grande personnalité. Vous devrez comprendre la vérité derrière un conflit déchirant entre un gouverneur passionné et une rébellion impitoyable. Cumulez l’âme, l’énergie qui anime les terres de Forgotton, et utilisez-la pour résoudre des énigmes et décider du destin des Forgotlings. Attention, faites les bons choix car vos paroles et vos actions peuvent altérer l’histoire grâce à un système de dialogues ramifiés.

Les graphiques sont animés avec les techniques utilisées pour les dessins animés les plus célèbres. Sans oublier la superbe bande son de l’Orchestre Philharmonique de Copenhague.



Forgotton Anne est disponible gratuitement sur l’App Store. Pour débloquer tous les niveaux, le coût est de 10,99 € via un achat intégré.