WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager leur statut avec d’autres applications.

Certains utilisateurs du programme de bêta-test de WhatsApp se sont retrouvés avec une nouvelle option de partage dans leur statut. Elle permet de publier un statut directement sur Facebook. Il également possible de le partager sur d’autres applications comme Instagram, Gmail ou Google Photos. La fonction Statut WhatsApp est très similaire à Instagram Stories et vous permet de publier des images, du texte et des vidéos sur votre profil qui disparaissent après 24 heures.

Bien qu’il existe un lien direct permettant de partager le statut sur Facebook, WhatsApp tente maintenant de mettre en place un nouveau bouton facilitant le partage, non seulement sur Facebook, mais également sur d’autres applications. WhatsApp vous permet de savoir que les publications seront partagées séparément dans les autres applications et ne seront pas liées entre elles. Il n’est également pas possible de partager automatiquement le statut avec un autre service. En bref, le partage doit être fait par l’utilisateur au coup par coup.

Comme ces dernières années, WhatsApp doit faire très attention à ne pas donner l’impression de partager des données avec Facebook. Lors de l’acquisition en 2014, il était promis que les deux applications fonctionneraient indépendamment l’une de l’autre. Les choses se sont passées différemment, mais là ce n’est pas le cas. La nouvelle fonctionnalité de partage de statut ne permet pas le partage de données sur Facebook.