Google a annoncé en mai une nouvelle option centrée sur la confidentialité pour la suppression automatique de l’historique des lieux et de l’activité Web et des applications après un certain temps. Désormais, l’une des deux fonctionnalités est disponible.

Grâce à ces options, les utilisateurs peuvent choisir de supprimer leurs informations manuellement, tous les trois mois ou tous les 18 mois. L’activation de la suppression automatique permettra à Google de supprimer régulièrement les données archivées.

Avant la mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité, Google autorisait la désactivation ou la suppression manuelle de l’historique des lieux, de l’activité Web et des applications. Seulement, il n’y avait aucun contrôle de suppression périodique.

L’historique des lieux permet de suivre les différents lieux visités, tandis que Activités et applications Web gardent la trace des sites Web visités et des applications que nous utilisons. Ces informations sont utilisées par Google pour les conseils et la synchronisation croisée des appareils.

Les options de suppression automatique de l’historique des emplacements sont en cours de déploiement dans le monde entier sur iOS et Android. La mise en œuvre complète est attendue dans les prochaines semaines. Les options de suppression automatique des activités Web et des applications arriveront plus tard.