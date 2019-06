Ce n’est pas la première fois que l’Apple Watch sauve la vie d’une personne. Aujourd’hui, une autre histoire similaire partagée sur Reddit raconte celle d’un propriétaire d’Apple Watch Series 4 qui explique comment l’ECG lui a sauvé la vie.

Alors que Phil Harrison s’entraînait pour le marathon de Brighton, il a commencé à ressentir des palpitations cardiaques. Il a donc utilisé l’application ECG sur son Apple Watch pour voir si quelque chose n’allait pas. Harrison rappelle que l’ECG n’était disponible au Royaume-Uni que depuis une semaine.

« Le 5 avril, j’ai commencé à ressentir des palpitations soudaines, qui ne semblaient pas vouloir s’arrêter. Je portais mon Apple Watch Series 4 et, depuis la sortie de la fonction ECG une semaine plus tôt, je pensais l’utiliser pour voir ce qui se passait. La smartwatch m’a signalé la présence d’une fibrillation auriculaire, ce qui m’a immédiatement inquiété. »

Le résultat ECG de l’Apple Watch a poussé Harrison à demander une assistance médicale, ce qui l’a finalement conduit à une opération à cœur ouvert :

« Le soir même, ils m’ont dit que je n’avais pas à faire le marathon pour lequel je me préparais, mais après deux mois et demi et une longue série de tests, on m’a dit qu’il me fallait une opération à cœur ouvert pour réparer la valve aortique. L’intervention aura lieu le 3 juillet. »

Cette histoire souligne une nouvelle fois l’impact important de la fonctionnalité ECG de l’Apple Watch, qui touche peu à peu tous les pays du monde.