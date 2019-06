Le coup d’envoi des soldes est donné ! Et pour commencer, voici une offre sur le MacBook 12″ qui ne se représentera pas de sitôt.

Habituellement vendue 1 499 €, Darty propose aujourd’hui une remise de 40% qui ramène la machine à seulement 899 €. C’est une belle économie de 600 €. De plus, le MacBook 12″ de 2017 est garanti 2 ans.

Ce modèle dispose d’un écran Retina de 12 pouces, du processeur Intel Core M3, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 256 Go SSD, de la carte graphique Intel HD Graphics 615. Il dispose également de deux ports USB Type C, du Wifi 802.11ac et Bluetooth 4.2.

Alors si vous cherchez une petite machine à transporter facilement, voilà le bon moment de craquer. Faites vite car il n’y en aura probablement pas pour tout le monde.

› MacBook 12″ – 256Go : 899 € au lieu de 1 499 €