Apple poursuit le déploiement d’Apple Pay dans quatre pays supplémentaires, à savoir la Grèce, la Roumanie, le Portugal et la Slovaquie.

Le lancement de Pay en Slovaquie a été retardé à plusieurs reprises, mais les utilisateurs peuvent enfin profiter du service. Apple commémore ce lancement avec un guide « Commencer avec Apple Pay » sur l’App Store, comme l’ont noté les utilisateurs sur Twitter.

Voici les banques qui soutiennent le service en Slovaquie :

Aubaine

Edenred

J & T Banka

Monese

N26

Revolut

Slovenska Sporitelna

Tatra Banka

mBank

Au Portugal :

Monese

N266

Revolut

Apple Pay est arrivé dans de nombreux nouveaux pays européens cette année, notamment en Hongrie, au Luxembourg, en Islande et aux Pays-Bas. Aux États-Unis, Pay s’est étendu aux détaillants tels que Target et Taco Bell, ainsi qu’aux nouvelles plates-formes de transport en commun, sites sportifs, etc.

Il est possible que les utilisateurs, en Grèce, en Roumanie, en Slovaquie et au Portugal, rencontrent des problèmes. En effet, comme cette fonctionnalité est en cours de déploiement, les serveurs sont très sollicités. Dans ce cas, patientez un peu et recommencez le processus ultérieurement.